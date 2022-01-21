Блинкен заявил, что США не будут вести переговоры с РФ о принципе "открытых дверей" НАТО

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, что США не будут вести переговоры с РФ насчет принципа "открытых дверей" НАТО и считают недопустимым изменение границ при помощи силы.

"Очень важно быть взаимно откровенным о вещах, на которые мы не пойдем, и одной из них является то, что мы не будем пересматривать фундаментальные принципы, которые у нас есть и которые мы будем защищать. Одним из них является принцип "открытых дверей" НАТО", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Он отметил, что это касается и принципа, согласно которому страны не могут менять границы других стран посредством силы и не могут диктовать другим странам их выбор и их политику.