Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением под давлением внешнего негатива

Фото: Adam Smigielski/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил пятничные торги и неделю снижением под давлением негативной динамики внешних площадок и нефти (Brent просела к $87 за баррель), несмотря на локальные попытки отскока на итогах встречи в Женеве главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности, которые игроки расценили как прогресс в усилиях сторон по ослаблению геополитической напряженности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3439,25 пункта (-2,2%, на пике отскока индикатор превышал 3500 пунктов), индекс РТС - 1401,88 пункта (-3,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 7,1%.

Доллар вырос до 77,29 рубля (+0,61 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС упали на 4,4-5,7%, доллар вырос на 1,08 рубля.

Подешевели в пятницу расписки OZON (-7,1%), акции Сбербанка (-5,1% и -3,2% "префы"), "Яндекса" (-5,1%), "АЛРОСА" (-4,9%), АФК "Система" (-4%), ВТБ (-3,8%), "НЛМК" (-2,5%), "Интер РАО" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -2% "префы"), "Северстали" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), Polymetal (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "МТС" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,3%), бумаги UC Rusal (-1,2%), "Аэрофлота" (-1%), "Роснефти" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "ММК" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,6%), Московской биржи (+0,2%).

Гарантии безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил после переговоров с США в пятницу, что России придется предпринять серьезные политические решения, если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим.

"Пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны", - сказал Рябков.

США пообещали передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе, этому должна поспособствовать встреча в Женеве, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, после получения письменных ответов от США состоится очередной контакт на уровне глав МИД.

Также Лавров отметил, что США в Женеве пытались поставить во главу угла ситуацию на границе с Украиной и обусловить этим все остальное. Россия уже многократно объясняла, что не собирается нападать на Украину. Блинкен обещал объяснить, как США относятся к взятым в рамках ОБСЕ обязательствам о неделимости безопасности, заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ выразил уверенность, что США в ходе встречи в Женеве поняли, что нужно сконцентрироваться на содержании российских предложений, а не на теме Украины. При этом Блинкен подтвердил готовность США способствовать выполнению Минских соглашений Киевом, сообщил Лавров.

Блинкен заявил по итогам переговоров, что они позволили сторонам лучше понять позиции друг друга. По его словам, продолжение переговоров с Россией по вопросам безопасности возможно при условии деэскалации ситуации по Украине. Также Блинкен заявил, что США не будут вести переговоры с РФ насчет принципа "открытых дверей" НАТО, считают недопустимым изменение границ при помощи силы.

Что говорят эксперты

По оценке инвестиционного стратега компании "ВТБ Мои инвестиции" Станислава Клещева, главным итогом пятничной встречи глав внешнеполитических ведомств России и США стало то, что переговоры продолжаются. Однако новости из Женевы не стали определяющими для российского рынка акций. Снижение фондовых индексов в США и Европе повысило риски переноса "длинных позиций" через выходные, поэтому в пятницу инвесторы предпочитали продавать.

Характерной чертой пятничных торгов стало различие в динамике "голубых фишек" и менее ликвидных бумаг "второго эшелона" - последние в основном снизились, а ряд blue chips подросли. Это говорит о ротации инвесторов в более пострадавшие в ходе недавних распродаж имена - игроки считают падение чрезмерным и рассчитывают на быстрое восстановление котировок, отмечает эксперт.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что распродажи на мировых рынках вызваны негативными данными по экономике США. Инвесторы опасаются, что замедление экономики усугубится ужесточением монетарной политики крупнейшими центробанками, вынужденными идти на это из-за угрозы ускорения инфляции.

Первой реакцией рублевых активов на итоги переговоров Лаврова и Блинкена было снижение, но оно быстро сменилось ростом, рубль и индексы акций обновили дневные максимумы. Это обусловлено тем, что по итогам встречи было заявлено о ее промежуточном характере, российская сторона ожидает от США на следующей неделе письменного ответа, после чего планируется очередной контакт на уровне глав МИД. Таким образом, диалог по острым проблемам отношений России и Запада продолжается, что сохраняет надежду на достижение компромисса и предотвращение геополитической эскалации.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, переговоры между главами внешнеполитических ведомств РФ и США немного разрядили геополитическую напряженность. Тем не менее, на рынке пока нет уверенности в том, что произошедший отскок в середине недели является завершением текущей тенденции падения рынка. Во всяком случае наступление "медвежьей" фазы без последствий не проходит.

X5 Group объявила о росте чистой выручки за 2021 год на 11,4% (до 2,2 трлн рублей), рост выручки цифрового бизнеса составил 140% (почти до 48 млрд рублей). В IV квартале чистая выручка Х5 выросла в годовом выражении на 15% (до 605 млрд рублей). Также среди лидеров роста оказались акции "АЛРОСА" - компания сообщила о росте добычи алмазов в 2021 году на 8% (до 32,4 млн карат) и росте продаж на 42% в годовом выражении (до 45,5 млн карат). Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила $4,2 млрд, превысив на 49% показатель 2020 года.

Тревожность на западных рынках возрастает на фоне появившихся прогнозов и спекуляций на тему возможного повышения ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на мартовском заседании, а также вероятных 4-5 повышений ставки в текущем году. Рынки даже начали закладываться на то, что и ЕЦБ будет вынужден пересмотреть свою сверхмягкую политику. В рамках последнего заседания чиновники ЕЦБ обсуждали вероятность того, что инфляция задержится в долгосрочной перспективе выше целевого уровня. Поэтому европейский регулятор должен оставить для себя возможность соответствующего реагирования. Инфляционное давление в еврозоне пока лишь нарастает. К примеру, цены производителей Германии ускорили рост в декабре до 24,2% с 19,2% в ноябре.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что в II полугодии нефть превысит $100 за баррель. Ключевые рынки топлива - бензин, авиационный керосин и дизель - все испытывают давление и существенное снижение запасов. Поэтому все это свидетельствует об отсутствии слабости. Ранее прогноз банка составлял $90 за баррель в III квартале и около $87 в IV квартале, отмечает Кочетков.

Тем не менее, в конце текущей недели на рынке преобладает фиксация прибыли. В середине недели нефть росла на фоне атак хуситов на нефтяную инфраструктуру ОАЭ, а также на новостях о взрыве на нефтепроводе Киркук-Джейхан. Однако запасы нефти и бензина в США выросли за прошлую неделю. Пока они находятся на 8% ниже среднего объема за пять лет, но буровая активность в США растет, что предполагает дальнейшее увеличение поставок.

Американский индекс S&P 500 рискует закрыть снижением третью неделю подряд. Это самая длинная полоса потерь в неделях с октября 2020 года. В NASDAQ эта полоса уже длится четвертую неделю подряд. Более того, неудачная попытка индекса вернуться выше 200-дневной скользящей предлагает сценарий, в рамках которого индекс может упасть еще на 5-8% до состояния глубокой коррекции. После этого на повестке дня уже появится вопрос вхождения в "медвежий" рынок, хотя подобный сценарий пока кажется излишне пессимистичным, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в конце недели сняли краткосрочную перепроданность, но остаются ниже сопротивлений 3540 и 1460 пунктов соответственно, что будет препятствовать развитию коррекционного повышения в район 3680 и 1540 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Тем не менее неделя для рынка завершается выше локальных минимумов, что дает надежду на некоторую стабилизацию ситуации.

На мировых фондовых биржах в пятницу преобладали продажи в ожидании ключевых сигналов о дальнейшей политике ФРС на следующей неделе, а также неопределенной геополитической ситуации. Встреча Лаврова и Блинкена на первый взгляд принесла некий конструктив, так как поступили сообщения о готовности американской стороны представить РФ письменный ответ на предложения по безопасности. Общая напряженность сохраняется, что будет оказывать давление на рынок, но в то же время при стабилизации ситуации российские активы на следующей неделе могут предпринимать попытки роста. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3300-3550 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,05%), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 1,5-2,5%) и Штаты (индексы теряют 0,2-1%).

Розничные продажи в Великобритании в декабре рухнули на 3,7%, тогда как ожидалось снижение на 0,6%.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены на европейских торгах также снизились. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $87,83 за баррель (-0,6% и -0,1% в четверг), мартовская цена WTI - $85,17 за баррель (-0,4%).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,75 млн), запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей (ожидался рост на 2,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,43 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции OR Group (-23,1%, до 10,72 рубля), ПАО "Мультисистема" (-9,6%), "Ютэйр" (-6,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (-6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,4%), "Детского мира" (-5,1%).

OR Group (эмитент облигаций - ООО "ОР", прежнее название "Обувь России") накануне допустила техдефолт по облигациям серии БО-07. Основным держателем бондов в выпуске является Промсвязьбанк, сообщила в пресс-релизе OR Group.

Подорожали акции ПАО "Завод им. Лихачева" (+3,1%), инвестхолдинга SFI (+2,7%), "Трубной металлургической компании" (+1,4%), расписки X5 Retail (+1,3%).

ПАО "Распадская" (+0,2%) (входит в группу Evraz) увеличило в IV квартале 2021 года добычу угля на 34% по сравнению с III кварталом, до 6,7 млн тонн (4,9 млн тонн кварталом ранее), говорится в сообщении компании. По сравнению с IV кварталом 2020 года прирост составил 11%. В 2021 году добыча повысилась на 13%, до 23,3 млн тонн (20,6 млн тонн в 2020 году).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 202,96 млрд рублей (из них 69,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 34,34 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,9 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").