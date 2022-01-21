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В Госдепе сочли, что действия РФ усугубили те проблемы, которые она пытается решить

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что действия со стороны России усугубили ситуацию с проблемами, которые Москва пытается решить.

"Я сказал Лаврову, что очень многие действия, которые они предприняли в эти годы, вызвали фактически все то, чего Россия как раз хотела избежать", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

В частности, в этом контексте он упомянул действия НАТО на восточном фланге в ответ на вызывающие беспокойство Запада шаги России.

"Как их действия улучшили ситуацию с их (российской - ИФ) обеспокоенностью? Напротив, ситуация изменилась в противоположную сторону", - отметил он.

"И сейчас, если Россия возобновит свою агрессию против Украины, результат будет заключаться в усилении тех вещей и тенденций, в отношении которых Россия выражает обеспокоенность", - добавил Блинкен.

Энтони Блинкен США Сергей Лавров МИД РФ

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