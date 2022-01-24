ЕК выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро на фоне напряженности у ее границ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в понедельник, что Евросоюз окажет очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.

"Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта", - сказала глава ЕК в специальном заявлении в Брюсселе, которое транслировала телеслужба ЕС.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет макрофинансовой помощи как можно скорее. Затем мы приступим к быстрой выплате первого транша в размере 600 млн евро", - продолжила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что ЕК также вскоре начнет работу над второй, более долгосрочной программой помощи "для поддержки усилий по модернизации страны". "Во-вторых, в этом году комиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по государственному строительству и устойчивости", - заявила председатель Еврокомиссии.

Кроме того, она объявила о продолжении инвестиций в будущее Украины, соответствующий план направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 млрд евро.

"В прошлую пятницу я разговаривала с президентом Зеленским, чтобы оценить ситуацию на Украине, созданную агрессивными действиями России. Мы обсудили, как ЕС мог бы продолжать поддерживать Украину и в ближайшей, и в среднесрочной перспективе. Как всегда, ЕС помогает Украине в этих сложных обстоятельствах", - заверила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС оказал значительную помощь Украине как для поддержки устойчивости и модернизации страны, так и, в частности, для борьбы с пандемией COVID-19. "С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты выделили стране более 17 млрд евро в виде грантов и кредитов", - сообщила председатель ЕК.

"Позвольте мне еще раз прояснить: Украина – свободная и суверенная страна. Она делает свой собственный выбор. ЕС будет и впредь стоять на ее стороне", - подчеркнула глава Еврокомиссии.