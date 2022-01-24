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Еврокомиссия собралась расширить санкционный список по Крыму

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия хочет расширить российский санкционный список, принятый в качестве реакции на Крым, на пять пунктов, это могут быть отдельные лица или организации. Об этом сообщает в понедельник журнал Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет немецкого посольства в Брюсселе.

Сообщается, что Литва, Болгария, Румыния и Дания потребовали соответствующих мер в отношении России уже в прошлый понедельник на встрече рабочей группы представителей стран ЕС. По мнению руководства этих стран, это стало бы "необходимым ответом России в свете продолжающейся русификации аннексированных территорий" в Крыму. Кто конкретно может попасть в список, пишет журнал, из отчета не ясно.

Германия вместе с Италией и Финляндией поначалу скептически отнеслась к предложению. По мнению Берлина, Рима, и Хельсинки, необходима более детальная проверка. По информации издания, к настоящему моменту МИД Германии провел соответствующую проверку и завершил ее, поэтому ФРГ тоже согласны с мерами.

Еврокомиссия ЕК РФ

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