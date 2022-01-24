В сирийской Хасеке идут бои со сбежавшими из тюрьмы боевиками ИГИЛ

Более 2,5 тыс. беженцев перешли на территорию кварталов, подконтрольных правительственным войскам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В подконтрольных курдским формированиям кварталах города Хасеке идут бои со сбежавшими из тюрьмы боевиками арабских родоплеменных формирований, а также террористической группировки ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В операциях принимают участие американские военнослужащие", - сказал Журавлев на брифинге.

По данным ЦПВС, "более 2,5 тысяч беженцев, преимущественно женщин и детей, опасаясь за свою безопасность, перешли на территорию кварталов, подконтрольных правительственным войскам Сирийской арабской республики".

Между тем, сообщили на брифинге, "по имеющейся информации, в городе Джиср-эш-Шаддади произошел вооруженный мятеж в тюрьме "Эль-Каум".

"Кроме того, в настоящее время в район лагеря беженцев "Тувайхина" осуществляется переброска подразделений службы безопасности так называемой "автономной администрации севера и востока", а также военнослужащих и техники подразделений специального назначения вооруженных сил США", - подчеркнул Журавлев.

В Центре добавили, что состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо от Гариб до Айтувайран-Фаукани и обратно. Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо, в провинциях Хасеке и Ракка, сообщили там.