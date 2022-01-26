Госдепартамент США одобрил продажу Египту оружия на $2,5 млрд

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент во вторник объявил, что одобрил продажу оружия Египту на сумму $2,5 млрд, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США.

Государственный департамент одобрил продажу правительству Египта 12 самолетов C-130J-30 Super Hercules на $2,2 млрд и сопутствующего оборудования, а также продажу трех радаров ПВО наземного базирования SPS-48 за $355 млн.

"Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая повысить безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО, который продолжает оставаться важным стратегическим партнером на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе агентства.