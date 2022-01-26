Греция продлила действующие правила въезда в страну до 7 февраля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Греции решили продлить действующие правила въезда в страну для иностранных туристов до 7 февраля: российским туристам по-прежнему придется проходить обязательное тестирование по прибытии, независимо от статуса вакцинации. Об этом сообщает греческая газета Рroto Тhema со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAA).

"Все иностранные туристы, прибывающие в Грецию, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Грецию. Правило не касается детей до пяти лет", - пишет издание.

Как отмечает портал, путешественников с положительным результатом теста отправляют на пятидневный карантин. Изоляция может быть продлена, если симптомы болезни не прошли.

"Граждане 16 стран, в том числе и России, должны также сдать экспресс-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) по прибытии в Грецию. Результат теста придет на мобильный телефон", - пишет газета.

Всем пассажирам до вылета в Грецию нужно заполнить Passenger Locator Form (PLF) на сайте travel.gov.gr. Заполненную форму с QR-кодом нужно будет предъявить при регистрации на рейс или по прилете.

Туристам с прививкой от коронавируса ("Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона") разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 90 дней. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.