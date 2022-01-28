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В Белоруссии задержан блогер Gypsynkov

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии в пятницу задержаны несколько блогеров, в том числе блогер Gypsynkov (Михаил Цыганков), известный своими юмористическими твиттами о ситуации в стране. Об этом сообщили правозащитники центра "Весна".

Правозащитники отмечают, что у Gypsynkov около 11,5 тыс. подписчиков, а подробности его задержания пока неизвестны.

"Также стало известно про задержание еще нескольких блогеров-тысячников в твиттере. Их фамилии пока выясняются", - говорится в сообщении правозащитного центра.

Белоруссия Михаил Цыганков

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