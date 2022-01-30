Украина раскритиковала поручение Путина о соцвыплатах жителям ДНР и ЛНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - МИД Украины прокомментировал на своем сайте поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении жителям самопровозглашенных республик Донбасса соцвыплат через российский портал "Госуслуги".

В ведомстве рассматривают такую меру "как очередное нарушение суверенитета Украины".

Украинский МИД отметил, что "в то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям".

В ведомстве потребовали от России отменить принятое решение.

Ранее президент РФ поручил правительству "рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот".