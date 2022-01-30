ЕС призвал Иран освободить приговоренную к тюремному заключению правозащитницу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Европейский союз призвал Иран выполнять свои обязательства по международному праву и срочно освободить правозащитницу Наргес Мохаммади, приговоренную к восьми годам тюрьмы и 70 ударам плетью.

"Исполнение этого приговора, включая физическое наказание, противоречит универсальным принципам прав человека и верховенства права", - заявил в воскресенье представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В заявлении отмечается, что Наргес Мохаммади посвятила свою жизнь защите прав человека. За эту деятельность женщине пришлось провести не один год в тюрьме, и надо принять во внимание ухудшающееся состояние ее здоровья.