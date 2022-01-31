Данные экзит-полов показали, что на выборах в Португалии лидируют социалисты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Социалистическая партия действующего премьера Португалии Антониу Кошты получила почти 40% голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах, сообщают португальские СМИ со ссылкой на данные экзит-полов.

Так, согласно опросу, проведённому для телерадиокомпании RTP, социалисты получили от 37% до 42% голосов. Вторыми идут социал-демократы (30-35%).

СМИ отмечают, что при определённом развитии событий, этого может оказаться достаточным, чтобы Социалистическая партия получила большинство мест в парламенте, однако сам Кошта призвал не делать преждевременных выводов по этому поводу и дождаться финальных результатов.

В случае получения большинства в Ассамблее Республики социалистам не будет требоваться создавать коалицию с более мелкими партиями.