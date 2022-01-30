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В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Португалии в воскресенье пройдут досрочные выборы в парламент страны - Ассамблею Республики, который был распущен в конце прошлого года.

Согласно опросу Католического университета для канала RTP и газеты "Publico", 49% населения готово поддержать левые партии. При этом, по итогам опроса, правые политические партии поддерживает 47% населения.

Согласно результатам опроса, лидирует Социалистическая партия, которую возглавляет действующий премьер Антониу Кошта - за него готовы проголосовать 36% опрошенных. Поддержать Социал-демократическую партию (СДП) планируют 33% португальцев.

При этом видеть на посту премьера 48% опрошенных хотят действующего главу правительства Кошту, а главу СДП Руя Риу - 36%.

Всего в парламенте 230 мест. По итогам предыдущих выборов у партии Кошты было 108 мест.

Выборы будут проходить на фоне распространения в Европе очередной волны коронавируса, нового штамма "омикрон", который отличается от предыдущих тем, что легче передается от человека к человеку, но и зачастую вызывает не столько тяжелую симптоматику болезни, как предыдущие штаммы.

Проголосовать смогут даже те люди, которые находятся на карантине. Им рекомендовано прибыть на участки в период с 18:00 до 19:00, а всем остальным - до этого времени. В Португалии около 90% населения вакцинировано от коронавируса.

В конце прошлого года президент страны Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент из-за отказа ряда депутатов поддержать проект бюджета на следующий финансовый год -несколько недель переговоров не увенчались успехом, и левые депутаты из Коммунистической партии и Левого блока отказались поддержать проект. Они требовали реформирования системы здравоохранения, повышения пенсий и минимального уровня оплаты труда.

Португалия Антониу Кошта

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