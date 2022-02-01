Лавров попросил Запад уточнить его понимание обязательства о неделимости безопасности

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России хотят получить от стран Запада четкий ответ на вопрос о том, как они понимают свое обязательство о неделимости безопасности, и ожидают оперативной реакции США, Канады и ряда стран Европы на послание главы МИД РФ Лаврова по данной тематике.

"Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени – ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого Ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства. Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока", - говорится в тексте послания, размещенного во вторник вечером на сайте МИД РФ.

В нем, в частности, отмечается, что "поступившие 26 января 2022 г. ответы США и НАТО на наши предложения свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности. Считаем необходимым незамедлительно прояснить этот определяющий с точки зрения перспектив диалога вопрос".

Глава МИД РФ в своем послании также отмечает, что "принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО". В документе также говорится: "Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба".

"Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности? Как конкретно Ваше правительство намерено выполнять это обязательство на практике в современных условиях? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом", - говорится в послании Лаврова.

"Без внесения полной ясности в этот ключевой вопрос, касающийся взаимосвязи прав и обязанностей, одобренных на высшем уровне, невозможно обеспечить баланс интересов, закрепленный в документах саммитов в Стамбуле и Астане. Ваш ответ поможет лучше понять степень договороспособности наших партнеров, а также возможность совместного продвижения в деле снижения напряженности и укрепления общеевропейской безопасности", - отмечается в нем.

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