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Помощник президента Азербайджана заявил о намерении Баку расширять отношения с Вашингтоном

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Баку намерен расширять связи с Вашингтоном, в том числе, торгово-экономические, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В 2021 году торговый оборот между Азербайджаном и США превысил $400 млн, что, конечно, не в полной мере отвечает потенциалу сторон. Есть намерения и планы по дальнейшему наращиванию этого сотрудничества", - сказал Гаджиев, выступая на онлайн-платформе Центра Каспийской политики (The Caspian Policy Center (CPC), независимого аналитического центра в Вашингтоне.

Гаджиев, слова которого приводят азербайджанские СМИ, отметил, что суммарные инвестиции американских компаний в экономику Азербайджана составили около $19 млрд.

"Около 300 американских компаний работают в Азербайджане. Азербайджан также инвестирует в экономику США. Но необходимо делать больше для стимулирования и укрепления двусторонних экономических связей, особенно в ненефтяной сфере", - подчеркнул он.

Помощник президента добавил, что в 2022 году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между Азербайджаном и США.

"Важным компонентом этих отношений стали вопросы региональной безопасности. После событий 11 сентября Азербайджан доказал верность поговорки "друзья познаются в беде" и присоединился к альянсу в борьбе против терроризма. Азербайджан оказал логистическую поддержку военным операциям, а наши военные были в составе войск коалиции в ходе миссии в Афганистане. Другой значимой составляющей двусторонних отношений является вопрос энергетической безопасности", отметил Гаджиев.

По его словам, Баку рассчитывает на участие американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Карабаха и Восточного Зангезура.

"Мы призываем американские компании к инвестициям в этом направлении. Перед Азербайджаном стоит нелегкая задача строить все буквально с нуля, так как все на освобожденных территориях полностью разрушено. Здесь необходимо построить семь новых городов", - добавил помощник президента.

Гаджиев также заявил, что Баку рассматривает Вашингтон в качестве важного партнера в вопросе строительства интегрированного Южного Кавказа.

Он подчеркнул, что Азербайджан совместно с партнерами и соседними странами работает над превращением Южного Кавказа в регион, "свободный от конфликтов и войн, и стремится к тому, чтобы Южный Кавказ был ориентирован на интеграцию, региональное сотрудничество".

Помощник президента отметил, что переговоры о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном должны вестись в соответствии с международным правом.

"Это соглашение должно основываться на фундаментальных нормах и принципах международного права. В частности, на принципах территориальной целостности и суверенитета стран. Регион нуждается в новой стратегии брендинга. Азербайджан готов сыграть свою роль в строительстве интегрированного региона Южного Кавказа. В этом контексте мы рассматриваем США как важного партнера", - добавил он.

Гаджиев подчеркнул, что новые транспортные коридоры, которые откроются в регионе, в том числе, Зангезурский коридор, могут вывести Армению из блокады и превратить ее в страну с развитыми сухопутными связями.

"Зангезурским коридором также могут воспользоваться наши партнеры из Центральной Азии. Но Зангезурский коридор не исключает других потенциальных маршрутов, которые мы создали в регионе с Грузией, - отметил он.

Азербайджан США Хикмет Гаджиев

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