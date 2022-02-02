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В ЕК заявили, что энергорынок ЕС должен быть готов к сложной геополитической ситуации

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В декабре цены на электричество и газ в Европе достигли исторически высокого уровня, и, хотя сейчас отмечается некоторое снижение стоимости газа, ситуация на энергетическом рынке по-прежнему сложная, заявила член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Цены остаются очень высокими, рынки очень волатильные при неопределенностях, связанных с геополитической напряженностью", - сказала Симсон, выступая в среду по видеосвязи на слушаниях в комитете по промышленности, научным исследованиям и энергетике Европейского парламента.

По ее оценке, примерно половина прогнозируемой в нынешнем году инфляции в ЕС связана с высокими ценами на энергию. Наблюдается также сокращение объемов газа в хранилищах. На данный момент они на меньше 10%, чем в это же время в 2021 году. Кроме того, еврокомиссар отметила сокращение потока газа "почти наполовину" по белорусскому и украинскому маршрутам, которое вызвало реверсные поставки из Германии в Польшу в течение пяти недель до вечера вторника. "Это нас беспокоит", - отметила Симсон.

Тем не менее, при этом, продолжила она, наблюдались свидетельства "устойчивости и способности союза реагировать в связи с уменьшением потока из России" благодаря увеличению импорта СПГ. У ЕС достаточно терминалов для доставки такого газа, и к настоящему времени были закуплены его рекордные объемы.

"Европа может рассчитывать на диверсифицированную газовую инфраструктуру, которая прекрасно функционирует, что позволяет уравновешивать и компенсировать частичное уменьшение поступления трубопроводного газа", - отметила член ЕК.

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Тем не менее, по ее словам, ЕС стремится быть готовым "к любому возможному сценарию". Группа по оценке рисков, в которой участвуют все государства-члены, осуществляет анализ ситуации, его результаты будут опубликованы в середине февраля.

"Политический вопрос, на который надо ответить, заключается в том, достаточно ли хорошо и надежно оснащен союз, чтобы противостоять росту цен или чрезвычайно высоким ценам, если геополитическая ситуация ухудшится", - заявила Симсон.

Она, в частности, рассказала о планах Брюсселя по поддержке потребителей в Европе на случай усугубления ситуации. Еврокомиссар также вернулась к идее добровольного механизма совместных закупок газа государствами-членами, напомнила об изучении возможностей расширения использования альтернативных источников газового импорта, упомянув контакты с Катаром и предстоящие поездки в Азербайджан и США.

Еврокомиссия

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