США попросили страны Азии отказаться от закупки партий СПГ в пользу Европы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США, опасаясь сокращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, обратилась к крупнейшим покупателям газа и попросила их сократить закупки, чтобы газ можно было перенаправить в Европу, сообщает Bloomberg.

По его сведениям, команда Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном обращается с такими просьбами к потребителям газа по всему миру. В частности, идут переговоры с Китаем (крупнейший покупатель СПГ в мире), чиновниками Японии, Южной Кореи, Индии.

Белый дом также обратился к производителям газа, включая Катар, Нигерию, Египет, Ливию и компаниям, работающим в Алжире, с просьбой увеличить производство в случае начала боевых действий.

Администрация Байдена также консультировалась с нефтегазовыми компаниями, включая Chevron и ExxonMobil.

В отличие от нефти, на мировом рынке природного газа мало незадействованных мощностей, и ни один производитель не сообщал, что может увеличить производство в короткие сроки, отмечает агентство.

Министр энергетики Катара Саад бен Шерида аль-Кааби накануне заявил: "Объемы газа, необходимые ЕС, не могут быть заменены никем в одностороннем порядке, без нарушения поставок в другие регионы мира. Энергетическая безопасность Европы требует коллективных усилий многих сторон".

Ранее ряд СМИ сообщали об усилиях администрации США договориться с поставщиками газа на случай возможного кризиса в Европе, если поставки из России сократятся. О подобных переговорах на пресс-конференции 26 января упоминал госсекретарь Энтони Блинкен. 31 января АР узнало, что Байден собирался попросить эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Тани о помощи на случай усугубления ситуации.

В Москве отрицают, что "Газпром" может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, и напоминают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.