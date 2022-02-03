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Жителей Саудовской Аравии обяжут делать бустерную прививку для выезда из страны

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии обяжут жителей королевства с 9 февраля быть привитыми бустерной дозой вакцин против COVID-19, чтобы выезжать с какой-либо целью за пределы страны, сообщает в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на саудовское МВД.

Бустерной дозой в Саудовской Аравии можно вакцинироваться, если после прививки второй дозой прошло три месяца.

В то же время новое правило не коснется подростков младше 16 лет.

Вместе с тем власти потребуют от всех, кто въезжает в королевство, предоставлять отрицательный ПЦР-тест на вирус или тест на антитела, полученный в течение 48 часов до прибытия в Саудовскую Аравию. Под действие этого требования не попадают дети младше восьми лет.

Кроме того, подданные королевства, у кого обнаружили COVID-19 за рубежом, но кто был вакцинирован против него, могут вернуться в страну без сдачи ПЦР-теста, семь дней спустя после положительного анализа на наличие коронавируса.

Если речь идет о подданном, кто не прошел вакцинацию в полном объеме, то он может въехать в Саудовскую Аравию через 10 дней с момента получения положительного анализа, причем дополнительное тестирование не требуется, добавляет Al Arabiya.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Саудовской Аравии за время пандемии выявили более 699 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 8,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 653 тыс. человек.

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