Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

Фото: Noam Galai/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек, проживающих на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма. Об этом сообщает NBC News.

В штате Массачусетс, по данным сайта PowerOutage.us, без света оказались свыше 96 тысяч человек. Перебои в подаче электричества также ожидаются в различных районах Восточного побережья.

It"s snowing. Snow is on the street. Snow is blowing around. Our plows and spreaders have been out for hours, and will be out all day. You won"t see blacktop for quite some time. See where we"ve already been at https://t.co/XKuhq4Oh7Z. We will be there. pic.twitter.com/7QsxGKSzgl — NYC Sanitation (@NYCSanitation) January 29, 2022

Чрезвычайное положение было объявлено в штатах Массачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд. Власти предупредили людей о необходимости оставаться в помещениях, если это возможно.

По данным FlightAware, авиакомпании отменили более 4500 рейсов.

Высота снежного покрова в штатах Нью-Йорк и Мэн превысила 15 см, а в Центральном парке Нью-Йорка - 19 см. Синоптики спрогнозировали, что в некоторых районах Массачусетса она может достигнуть 60 см.

.@NYCMayor visits the @NYPD120Pct on Staten Island during todays snowstorm. pic.twitter.com/qMh1ZEz0dF — City of New York (@nycgov) January 29, 2022

Эта снежная буря может стать одной из самых сильных за последние четыре года. По прогнозам шторм отойдет от побережья в воскресенье, после чего ожидается наступление морозов.