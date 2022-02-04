Украина планирует в феврале импортировать из Венгрии 130 млн кубометров газа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Украина намерена в феврале импортировать из Венгрии 130 млн куб. м газа, всего имеет гарантированные мощности для импорта с учетом из поставок Словакии в объеме 50 млн куб. м газа в сутки.

"На февраль запланирован импорт из Венгрии около 130 млн куб. м газа. Эти объемы могут быть увеличены. Таким образом, этот маршрут уже работает", - сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в пятницу.

При этом он назвал очень важным, что увеличились гарантированные мощности для импорта на Украину, в частности, из Словакии до 42 млн куб. м в сутки, а гарантированный объем импорта из Венгрии был установлен в размере 8 млн куб. м в сутки

"Украина имеет сейчас гарантированные мощности для импорта газа 50 млн куб. м в сутки, что достаточно, чтобы наполнить хранилища к следующему отопительному сезону", - отметил министр.

Глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон 1 февраля сообщил, что Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии.

По его словам, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении Венгрии, но после проведенных технических мероприятий была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.