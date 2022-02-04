Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 028 261+3 169 028

Украина планирует в феврале импортировать из Венгрии 130 млн кубометров газа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Украина намерена в феврале импортировать из Венгрии 130 млн куб. м газа, всего имеет гарантированные мощности для импорта с учетом из поставок Словакии в объеме 50 млн куб. м газа в сутки.

"На февраль запланирован импорт из Венгрии около 130 млн куб. м газа. Эти объемы могут быть увеличены. Таким образом, этот маршрут уже работает", - сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в пятницу.

При этом он назвал очень важным, что увеличились гарантированные мощности для импорта на Украину, в частности, из Словакии до 42 млн куб. м в сутки, а гарантированный объем импорта из Венгрии был установлен в размере 8 млн куб. м в сутки

"Украина имеет сейчас гарантированные мощности для импорта газа 50 млн куб. м в сутки, что достаточно, чтобы наполнить хранилища к следующему отопительному сезону", - отметил министр.

Глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон 1 февраля сообщил, что Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии.

По его словам, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении Венгрии, но после проведенных технических мероприятий была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

Украина Венгрия Словакия

Новости по теме

Новости

Состояние Марка Цукерберга рухнуло почти на $30 млрд за один день

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

ЕС подготовил санкции против РФ, касающиеся высокотехнологичных комплектующих

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Путин прибыл в Пекин

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 388 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 388 млн человек
Олимпиада-2022

Российские фигуристы поднялись на второе место командного турнира ОИ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });