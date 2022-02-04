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Эрдоган заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на территории Турции.

По словам Эрдогана, которого цитирует в пятницу CNN Turk, Анкара хочет дать возможность встретиться лидерам РФ и Украины. "Наша договоренность с господином Зеленским была как раз в этом направлении", - сказал турецкий президент.

Президент Турции считает, что если удастся "достичь этого на высоком уровне, не опуская его к низшим уровням, то результат, который мы получим, даст возможность новой формации в регионе". "Такая надежда зародилась у меня во время встречи с Владимиром Зеленским", - добавил Эрдоган.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не отвергает никаких переговорных форматов, в том числе встречу Путина и Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина Владимир Зеленский Владимир Путин

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