Эрдоган заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на территории Турции.

По словам Эрдогана, которого цитирует в пятницу CNN Turk, Анкара хочет дать возможность встретиться лидерам РФ и Украины. "Наша договоренность с господином Зеленским была как раз в этом направлении", - сказал турецкий президент.

Президент Турции считает, что если удастся "достичь этого на высоком уровне, не опуская его к низшим уровням, то результат, который мы получим, даст возможность новой формации в регионе". "Такая надежда зародилась у меня во время встречи с Владимиром Зеленским", - добавил Эрдоган.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не отвергает никаких переговорных форматов, в том числе встречу Путина и Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.