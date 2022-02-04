В Кремле не отвергают возможности встречи Путина и Зеленского в Турции

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Москва не отвергает никаких переговорные форматы, в том числе встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается инициативы организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского - здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет", - сказал Песков.

"Никто не отвергает этого. Президент (России) говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", - подчеркнул Песков.

Говоря о возможном предстоящем визите Путина в Турцию, Песков сказал, что речь идет, прежде всего, о двустороннем формате. "Это проведение Высшего совета, межправкомиссии и так далее", - сказал пресс-секретарь президента.