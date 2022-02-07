Не менее 79 человек осуждены за месяц в Белоруссии по делам об акциях протеста

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правозащитники сообщили, что в Белоруссии за январь 2022 года по уголовным делам, связанным с акциями протеста, осуждены как минимум 79 человек.

"ПЦ "Весна" известно о не менее чем 79 гражданах, осужденных в январе по политическим мотивам", - проинформировали в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" в понедельник.

Из них мужчины составляют более 80%.

"По известным правозащитникам приговорам по "протестным" уголовным делам в январе суды применяли наказание, связанное с лишением свободы, в 44,3% случаев", - говорится в сообщении.

За январь правозащитники насчитали 148 человек, которых подвергли "политически мотивированному уголовному преследованию в судебном порядке". Больше всего таких фактов в Минске - 37.

"За первый месяц 2022 года количество политических заключённых возросло на 52 человека", - проинформировали правозащитники.

За декабрь по "протестным" уголовным делам, по данным правозащитников, было осуждено не менее 118 человек, за весь 2021 год - не менее 1 тыс. 285 человек.