В Белоруссии начали блокировать сайты с призывами срыву референдума по Конституции

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ограничен доступ к сайтам, публикующим призывы к срыву референдума по проекту новой Конституции Белоруссии, сообщила во вторник белорусская Генпрокуратура.

"По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-сайтам zubr.media и xx2022.org. Установлено, что на этих ресурсах размещались: недостоверные сведения о запланированном в феврале 2022 года в Республике Беларусь референдуме; призывы к порче бюллетеней во время голосования", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "материалы мотивировали граждан Республики Беларусь к противоправному поведению, дискредитировали органы государственной власти и в целом Республику Беларусь".

Во время Всебелорусского народного собрания в феврале прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции республики.

Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря прошлого года. Референдум по изменениям Конституции назначен на 27 февраля. Принятое на референдуме решение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.