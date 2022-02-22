В Белоруссии начинается досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Досрочное голосование на конституционном референдуме начинается в Белоруссии 22 февраля, участки для голосования откроются с 10 утра.

"Проголосовать на республиканском референдуме можно досрочно с 22 по 26 февраля. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования 27 февраля не требуется", - отметили в Центризбиркоме Белоруссии.

В бюллетени для голосования внесен только один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Всего в Белоруссии образовано 5 510 участков для голосования. Участки для голосования за рубежом не создавались из-за, как пояснили ранее в МИД Белоруссии, незначительного количества граждан, находящихся на консульском учете, недостатка персонала в дипмиссиях, а также в связи с эпидемиологической обстановкой.

При ЦИК Белоруссии аккредитованы более 44 тыс. национальных наблюдателей и 131 международный наблюдатель (116 от СНГ, а также представители Центризбиркомов Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Шанхайской организации сотрудничества).

Референдум по изменениям Конституции назначен на 27 февраля 2022 года. Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря.