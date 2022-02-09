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Два взрыва произошли в высотном здании в центре Абу-Даби

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В высотном здании в центре Абу-Даби произошли два мощных взрыва, пишет Express.

На снимках с места происшествия было видно горящее здание. Некоторые очевидцы утверждали, что сегодня вечером в него была выпущена ракета.

Управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что пожар был вызван взрывом газового баллона в здании на улице Хамдан.

Власти подтвердили, что никто не пострадал, и пожар находится под контролем.

Абу-Даби ОАЭ

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