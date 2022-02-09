Два взрыва произошли в высотном здании в центре Абу-Даби
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В высотном здании в центре Абу-Даби произошли два мощных взрыва, пишет Express.
На снимках с места происшествия было видно горящее здание. Некоторые очевидцы утверждали, что сегодня вечером в него была выпущена ракета.
#ابوظبي الان pic.twitter.com/BTCC0LTAfS— ساعة الصفر (@zero_hour2020) February 8, 2022
Управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что пожар был вызван взрывом газового баллона в здании на улице Хамдан.
Власти подтвердили, что никто не пострадал, и пожар находится под контролем.