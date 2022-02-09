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Грызлов счел нормальными условия содержания арестованных в Белоруссии россиян

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские граждане, арестованные в Белоруссии, находятся в нормальных условиях, к ним не применяются недозволенные меры, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Мы, безусловно, получаем консульский доступ – это обязательно – к тем, кто находится либо в местах заключения, либо в следственном изоляторе, ожидая суда. Заботимся о том, чтобы они находились в нормальных условиях. В основном это все подтверждается: они в нормальных условиях, никаких к ним особо мер недозволенных не применяется", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в среду.

По словам главы российской дипмиссии, "на данный момент в различных формах заключения, то есть либо уже по приговору суда, либо в следственных изоляторах находятся 455 граждан России".

"Не надо считать, что эта цифра соответствует тем заключенным, которые обвинялись в политических преступлениях, это совершенно не так", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Он отметил, что большая часть заключенных приговорены по различным уголовным статьям, а четверть из них несут наказание за незаконный оборот наркотиков.

"Если говорить о тех гражданах, которые обвинялись, или еще обвиняются, потому что суда не было, в политических статьях, то есть "организация массовых беспорядков", или "участие в массовых беспорядках", - то это менее 10 человек", - сказал Грызлов.

Борис Грызлов Белоруссия

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