Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0ПодробнееКёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 6:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

В Польшу прибыла третья за день группа американских десантников

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Третий за день американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США в среду прибыл в Польшу. Это следует из данных западных авиационных ресурсов.

Самолет, вылетевший с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в среду в Польшу уже прибыли два борта с американскими десантниками.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка также приземлились четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

По имеющимся данным, в Польшу уже переброшено, по меньшей мере, 1050 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США. С начала недели туда совершили рейсы не менее 11 американских военно-транспортных самолетов.

По сообщению Командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.

В минувшую среду, выступая на брифинге, официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

При этом он уточнил, что "эти войска не будут воевать на Украине, они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО".

Всего около 3 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил он.

Кирби сказал, что "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся. Еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в ближайшие дни из США в Польшу, отметил он.

Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тыс. военнослужащих. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа", - подчеркнул Кирби.

Польша США

Новости

Представители РФ не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году

Пандемия коронавируса

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

Председатель ОБСЕ посетит Москву 15 февраля

Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года

Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года
Пандемия коронавируса

Королева Дании Маргрете заразилась COVID-19

Королева Дании Маргрете заразилась COVID-19

ЕС согласовал антироссийские санкции на случай военной агрессии против Украины

ЕС согласовал антироссийские санкции на случай военной агрессии против Украины

В РФ призвали США не заводить ситуацию в тупик поставками систем THAAD на Украину

В Молдавии прояснили ситуацию с назначением аудитора долга перед "Газпромом"

В Молдавии прояснили ситуацию с назначением аудитора долга перед "Газпромом"
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

RT DE обжаловала запрет на вещание в Германии в одном из судов Берлина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });