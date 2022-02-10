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В Польшу прибыли еще два самолета с американскими десантниками

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Два американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США в четверг прибыли в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Самолеты, вылетевшие с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. По решению Вашингтона там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

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Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии.

По имеющимся данным, в Польшу уже переброшено по меньшей мере 1350 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США. С начала недели туда совершили рейсы не менее 13 американских военно-транспортных самолетов.

По сообщению командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в минувшее воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.

2 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщтд, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию. При этом он уточнил, что "эти войска не будут воевать в Украине, они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО".

Всего около 3 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил Кирби.

По его словам, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся. Еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в ближайшие дни из США в Польшу, отметил Кирби.

Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тыс. военнослужащих. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа", - подчеркнул Кирби.

Польша США

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