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Fox Business сообщил о готовности соцсети Трампа к запуску в марте

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Социальная сеть экс-президента США Дональда Трампа TRUTH Social будет полностью готова к ожидаемой дате запуска в конце марта, сообщает Fox Business.

По данным осведомленного источника телеканала, на данный момент продолжается бета-тестирование TRUTH Social. Ожидается, что пользователи в США смогут загрузить приложение и создать учетные записи к концу марта.

Отмечается, что социальная сеть TRUTH Social уже доступна для предварительного заказа в Apple App Store.

Ранее Трамп заявлял, что TRUTH Social будет бороться с технологическими гигантами, чтобы "защитить наши права на свободу выражения мнений".

После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа.

США Дональд Трамп TRUTH Social

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