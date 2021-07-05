Ряд ведущих аккаунтов соцсети GETTR взломали в день ее запуска

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ряд аккаунтов новой соцсети GETTR, созданной союзниками бывшего президента США Дональда Трампа, были взломаны в день запуска платформы 4 июля, сообщает Business Insider.

Кибератаке подверглись самые популярные верифицированные пользователи платформы, в основном бывшие помощники Трампа. Среди них аккаунт экс-госсекретаря Майка Помпео и основателя соцсети и бывшего пресс-секретаря Трампа - Джейсона Миллера.

Ники всех этих учетных записей были изменены и показывали одинаковое сообщение: "@JubaBaghdad был здесь :) ^^ свободу Палестине ^^."

Отмечается, что учетные записи были впервые взломаны около 8:30 по восточному времени. Большинство профилей вернулись в прежнее состояние к 10:00 часам.

Издание связалось с пользователем @JubaBaghdad, который взял на себя ответственность за взлом.

По его словам, он сделал это "просто для развлечения". Он добавил, что это было "легко" с технической точки зрения.

Тем временем Миллер заявил: "Проблема была обнаружена и устранена за считанные минуты, и все, что смог сделать злоумышленник, - это изменить несколько имен пользователей. Ситуация была исправлена, и у уже более полумиллиона пользователей зарегистрировались на нашей потрясающей новой платформе!"

GETTR создали при участии Джейсона Миллера, бывшего пресс-секретаря Трампа, а также его бывшего директора по коммуникациям предвыборного штаба Тима Мерто.

Новая соцсеть указывает, что ее цели - защищать свободу слова, пропагандировать здравый смысл, бороться с монополизмом социальных сетей и создание "истинного рынка идей". Интерфейс GETTR напоминает Twitter и позволяет переносить из него записи и подписчиков.