США перебросили в Европу четыре бомбардировщика, способных нести ядерное оружие

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, в четверг прибыла на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, сообщило Командование ВВС США в Европе.

По данным западных авиационных ресурсов, в Англию были переброшены четыре бомбардировщика.

"Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) сегодня прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы", - говорится в сообщении.

США регулярно направляют свои стратегические бомбардировщики на временное передовое базирование в Европе, где они выполняют тренировочные полеты, в том числе у границ России.

"Ротационное размещение бомбардировщиков укрепляет приверженность США союзникам по НАТО и партнерам по коалиции по поддержанию нашей коллективной безопасности и обеспечению суверенитета", - отмечается в сообщении Командования ВВС США в Европе.

Ранее в четверг на авиабазу Фэрфорд в Англии прибыл тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США C-5 Galaxy с техникой и военным персоналом для обслуживания полетов бомбардировщиков.