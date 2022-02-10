Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

США перебросили в Европу четыре бомбардировщика, способных нести ядерное оружие

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, в четверг прибыла на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, сообщило Командование ВВС США в Европе.

По данным западных авиационных ресурсов, в Англию были переброшены четыре бомбардировщика.

"Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) сегодня прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы", - говорится в сообщении.

США регулярно направляют свои стратегические бомбардировщики на временное передовое базирование в Европе, где они выполняют тренировочные полеты, в том числе у границ России.

"Ротационное размещение бомбардировщиков укрепляет приверженность США союзникам по НАТО и партнерам по коалиции по поддержанию нашей коллективной безопасности и обеспечению суверенитета", - отмечается в сообщении Командования ВВС США в Европе.

Ранее в четверг на авиабазу Фэрфорд в Англии прибыл тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США C-5 Galaxy с техникой и военным персоналом для обслуживания полетов бомбардировщиков.

США Великобритания

Новости

СВР заявила о концентрации почти всех частей ВСУ у линии разграничения в Донбассе

СВР заявила о концентрации почти всех частей ВСУ у линии разграничения в Донбассе

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

США примут саммит АТЭС в 2023 году

Издание TJ сообщило о блокировке в Белоруссии

Лавров счел опасной игрой заявления НАТО о своей ответственности за ИТР

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

В Сенате США не исключили санкций против РФ за предполагаемые кибератаки на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });