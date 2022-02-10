Эрдоган вылечился от коронавируса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно завершил лечение от COVID-19, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

По его информации, результаты ПЦР-тестов Эрдогана за последние два дня - отрицательные. Ожидается, что уже в пятницу президент может вернуться к работе в обычном режиме.

О том, что он заразился COVID-19, Эрдоган сообщил 5 февраля, напоминает агентство. Он рассказал, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни, и тест показал положительный результат.