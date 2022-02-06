Путин пожелал Эрдогану и его супруге выздоровления

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пожелал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса, сообщает сайт Кремля в воскресенье.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы", - говорится в телеграмме Путина.

5 февраля Эрдоган заявил, что он сам и его супруга заразились вариантом коронавируса "омикрон", но симптомы болезни легкие. Президент Турции отметил, что будет работать удаленно.

Эрдоган на этой неделе был с визитом на Украине.