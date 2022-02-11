Трамп сообщал, что до сих пор общается с Ким Чен Ыном

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп может продолжать поддерживать контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, об этом он якобы говорил своим коллегам, сообщает BBC News со ссылкой на журналистку The New York Times Мэгги Хаберман.

Хаберман, которая готовит к изданию книгу о Трампе, говорит, что Ким Чен Ын остается единственным руководителем иностранного государства, с которым контактирует бывший президент США. При этом она отметила, что, что эти сообщения не представляется возможным подтвердить, поэтому они могут быть и неправдой.

"Мы знаем, что Трамп зациклен на этом общении, однако то, что говорит он сам, и то, что происходит в действительности, не всегда совпадает, но он рассказывает людям, что поддерживает письменный контакт и дискутирует с Ким Чен Ыном", - сказала Хаберман.

В период президентства Трамп неоднократно положительно отзывался о Ким Чен Ыне, провел с ним два саммита, однако они не привели к заключению какого-либо соглашения по северокорейской ядерной программе, напоминает BBC News.