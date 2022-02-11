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Трамп сообщал, что до сих пор общается с Ким Чен Ыном

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп может продолжать поддерживать контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, об этом он якобы говорил своим коллегам, сообщает BBC News со ссылкой на журналистку The New York Times Мэгги Хаберман.

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Хаберман, которая готовит к изданию книгу о Трампе, говорит, что Ким Чен Ын остается единственным руководителем иностранного государства, с которым контактирует бывший президент США. При этом она отметила, что, что эти сообщения не представляется возможным подтвердить, поэтому они могут быть и неправдой.

"Мы знаем, что Трамп зациклен на этом общении, однако то, что говорит он сам, и то, что происходит в действительности, не всегда совпадает, но он рассказывает людям, что поддерживает письменный контакт и дискутирует с Ким Чен Ыном", - сказала Хаберман.

В период президентства Трамп неоднократно положительно отзывался о Ким Чен Ыне, провел с ним два саммита, однако они не привели к заключению какого-либо соглашения по северокорейской ядерной программе, напоминает BBC News.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить "гарантии безопасности" Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле "Капелла" на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Дональд Трамп Ким Чен Ын

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