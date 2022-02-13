В Алма-Ате началась несанкционированная акция в память о жертвах январских событий

Полиция не препятствует ее проведению

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На площади Республики к 12:00 по местному времени (09:00 по московскому) собрались порядка 300 человек, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Митинг начался с молитвы и выступления активистов. У некоторых из участников акции транспаранты и фотографии погибших в ходе январских событий, их имена также написаны на плакатах.

Полиция не ограничивала движение автотранспорта возле площади, оцепления также нет, недалеко дежурит бригада скорой помощи и две патрульных машины полиции, однако очевидцы сообщают о перебоях с мобильным интернетом на площади.

Собравшиеся скандируют "Свободу!", призывая власти освободить незаконно задержанных в ходе январских событий граждан.

К митингующим также присоединился лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана, активист Жанболат Мамай.

Накануне несколько активистов сообщали в социальных сетях, что в субботу к ним приходили сотрудники полиции, которые предупреждали о том, что принимать участие в несанкционированных митингах незаконно.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город республики - Алма-Ата.

Во время беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих.