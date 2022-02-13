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Европа пригрозила санкциями против "СП 2" в случае вторжения РФ на Украину

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обсуждается пакет возможных санкций в отношении России в случае вторжения РФ на Украину, в санкционный пакет может быть включен газопровод "Северный поток 2", сообщила глава Минэкономики Австрии Маргарете Шрамбек.

"Мы надеемся, что не будет вторжения(...) В случае такового санкции коснутся не объемов газовых поставок, речь идет о том, что Германия не даст разрешения на запуск газопровода", - сказала она в эфире телеканала ORF 2.

"Мы надеемся, что этого не произойдет", - добавила Шрамбек.

Украина Россия Германия Северный поток 2

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