Рубль заметно снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитических рисков

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро значительно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль заметно слабеет по отношению к бивалютной корзине из-за новой порции геополитического негатива.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,27-77,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,6375 руб./$1 (+47 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,0025 руб./EUR1 (+46,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 46,77 копеек к уровню закрытия 11 февраля, до 82,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,65 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,65 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро на старте торгов в понедельник из-за очередного нагнетания обстановки на внешнеполитической арене. Неплохим драйвером для нацвалюты могли стать активно растущие цены на нефть, однако на переднем плане оказались политические новости.

Гипотетический сценарий вооруженного конфликта между Россией и Украиной, который активно муссируется в СМИ с подачи США, продолжает оказывать влияние на настроение участников мировых рынков. По оценке МИД РФ, против России ведется скоординированная информационная атака, направленная на то, чтобы дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности, а также - оправдать геополитические устремления западных стран и их военное освоение территории Украины.

Недавний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, инициированный американской стороной, не переломил ситуацию вокруг Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что диалог был довольно сбалансированным, несмотря на обстановку истерии вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. Россия в ближайшее время объявит, какие действия намерена предпринять после анализа ответов США и НАТО на ее предложения по гарантиям безопасности, заявили в Кремле.

На этом фоне опасения о возможных проблемах с поставкой нефти подогревают "температуру" нефтяных котировок.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $95,62 за баррель, что на 1,25 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $94,45 за баррель, что почти на 1,45% выше уровня закрытия рынка 11 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют отрицательную динамику: китайский CSI300 снизился на 0,69%, японский Nikkei 225 - на 2,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,27%.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. В пятницу советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

Слабые статданные по экономике США и сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении ускорения инфляции также оказали давление на американский фондовый рынок в пятницу. Индекс потребительского доверия в Штатах в феврале рухнул до 61,7 пункта по сравнению с 67,2 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса стало минимальным с октября 2011 года.

Тем временем данные о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, повысили ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.