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Тимошенко призвала Раду дать оценку Минским соглашениям как угрозе существованию Украины

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает украинскому парламенту дать оценку Минским протоколам.

"Дать оценку Верховной рады Украины Минским договоренностям и взять определенную ответственность парламентом для того, чтобы создать определенную основу для переговоров Офису президента, другим должностным лицам государства относительно Минских соглашений, которые прямо угрожают независимости, самому существованию государства", - заявила Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник.

Она также высказалась за обращение Верховной рады к странам, представители которых подписывали Будапештский меморандум, для выполнения гарантий Украине, предусмотренных этим документом.

Юлия Тимошенко Украина Верховная рада

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