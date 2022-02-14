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ЕС работает над санкциями против РФ и готовится принимать беженцев в случае войны

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) работает над пакетом жестких санкций в отношении России, которые будут немедленно введены в случае российских действий против Украины, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Мы работаем над сильным и полным пакетом экономических, финансовых и других санкций, которые будут быстро введены против России, если она продолжит свою эскалацию и будет действовать против Украины", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что не может вдаваться в детали. "Мы никогда публично не обсуждаем содержание санкций", - пояснила Спинант.

По ее словам, "подготовка этого пакета санкций очень продвинулась, и она координируется с нашими союзниками", санкции "могут быть быстро введены в действие в случае необходимости".

Ей дополнительно был задан вопрос, готовится ли Европейский союз принимать беженцев на случай возникновения военного конфликта Украины с Россией и будет ли ЕС помогать странам союза, которые станут их принимать.

"Второй раздел нашей работы (в контексте напряженности в отношениях с Россией - ИФ), помимо пакета санкций, - это подготовительные меры. Мы работали над серией мер, касающихся различных аспектов, которые могут возникнуть в случае эскалации ситуации. Миграция и беженцы являются одним из разделов этой подготовки", - объяснила представитель ЕК.

Она сказала, что на данный момент не может сообщить деталей, но ЕС будет готов "ко всему, что произойдет в этой и других областях". ЕК работает "в тесном сотрудничестве с государствами-членами, чтобы оказать им в любой момент оперативную помощь, которая окажется необходимой".

В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь подтвердила, что этот "процесс подготовки продолжается ... мы занимаемся этим уже некоторое время, чтобы быть готовыми ко всему".

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