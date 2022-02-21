В ЕК пригрозили РФ отключением от мировых финансовых рынков в случае вторжения на Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивноефото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада в случае вторжения на Украину, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия в принципе была бы отрезана от международных финансовых рынков", - сказала фон дер Ляйен в интервью общественному телевидению ARD.

Она добавила, в случае эскалации ситуации будут введены также санкции на экспорт в Россию "срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим, и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены".

Фон дер Ляйен пояснила, что слабым местом России является ее зависимость от экспорта ископаемого топлива.

"Они (углеводороды - ИФ) составляют две трети российского экспорта, который является источником половины бюджета страны", - заявила она, отметив, что эти секторы экономики России нуждаются в модернизации, и "именно это стало бы невозможным в случае введения дальнейших санкций".

Политик при этом сказала, что санкции не будут вводиться "до тех пор, пока не произойдет какое-либо вторжение".

Одновременно она заявила, что поскольку "переход к санкциям масштабен и серьезен", необходимо дать России "шанс вернуться к дипломатии и за стол переговоров".

"Это окно все еще открыто", - подчеркнула глава Еврокомиссии.