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Саммит ЕС по ситуации вокруг Украины может пройти на этой неделе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза на этой неделе могут провести внеплановую встречу для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных официальных лиц в Брюсселе.

"Лидеры ЕС на этой неделе могут созвать внеплановое заседание, чтобы обсудить ситуацию на Украине, свидетельствуют данные официальных лиц ЕС", - пишет газета.

По их данным, как ожидается, председатель Евросовета Шарль Мишель рассмотрит вариант проведения такого саммита в кулуарах саммита ЕС-Африка, который запланирован на 17-18 февраля.

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Как отметили чиновники, окончательное решение могут принять после встречи канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в Москве.

FT напоминает, что государства ЕС составляют план на случай чрезвычайной ситуации в связи с напряженной обстановкой на российско-украинской границе. В частности, страны ЕС обсуждают скоординированный с США пакет санкций в отношении России на случай ее вторжения на Украину.

Ранее помощник президента США Джейк Салливан заявил, что военные действия на Украине могут начаться в любой день. По его словам, "наращивание РФ сил вокруг Украины" за последние несколько дней указывает на то, что "вторжение" России может начаться "в любое время". Он отметил, что США "не могут предсказать точный день или время", когда Россия может принять решение о "вторжении".

В то же время советник по нацбезопасности заявил, что, по мнению США, Россия все еще может выбрать дипломатический путь урегулирования ситуации.

ЕС Украина

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