Сильный взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ в Польше

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в понедельник на фабрике по производству взрывчатых материалов NitroErg в польском населенном пункте Крупский Млын (Силезское воеводство), сообщает польский телеканал Polsat.

По его данным, на месте работают 30 пожарных расчетов, а также поисково-спасательные подразделения. Над фабрикой барражирует спасательный вертолет.

Продолжаются поиски нескольких человек, которые находились близ места взрыва. По поступающим с места происшествия данным, полностью разрушено одно здание на территории фабрики.

Звук взрыва и сотрясение земли ощущались в 20 км от предприятия. Никакой угрозы для местных жителей происшествие не представляет.

📸 Публикуем кадры фабрики по производству взрывчатых веществ Nitroerg на юге Польши, где произошел взрыв. pic.twitter.com/vX2EOv8XwZ — Пятый канал Новости (@5tv) February 14, 2022

Взрыв произошел во время технологического процесса по смешиванию с другими компонентами 800 кг нитроглицерина.

Это не первый взрыв на заводе группы NitroErg. В январе 2021 года взрыв произошел на фабрике группы в Беруне. Тогда погиб один человек, еще один был ранен.