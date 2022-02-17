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Число жертв наводнений и оползней в Бразилии превысило 100 человек

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 104 человека погибли в штате Рио-де-Жанейро после наводнений и оползней, многие числятся пропавшими без вести, сообщает в четверг газета Globo.

"Мы еще не знаем всего масштаба произошедшего. Это был тяжелый день, непростой день", - сказал мэр Петрополиса Рубенс Бонтемпу. В Петрополисе наводнение и паводки снесли дома и автомобили, а точное число жертв непогоды все еще не известно.

Прокуратура Рио-де-Жанейро сообщала в среду вечером, что местонахождение 35 человек еще не установлено.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как потоки воды тянут автомобили и дома по улицам. На одном видео два автобуса тонут в реке, а их пассажиры вылезают из окон, пытаясь спастись.

Государственная пожарная служба сообщила, что за три часа во вторник выпало 25,8 см дождя - почти столько же, сколько за предыдущие 30 дней вместе взятые. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил на пресс-конференции, что дожди стали самыми сильными в Петрополисе с 1932 года.

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