Минск планирует в ближайшие годы закупить широкий перечень современного вооружения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии намерены в ближайшей перспективе закупить широкий спектр современного вооружения, включая самолеты Су-30СМ, вертолеты, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", заявил президент республики Александр Лукашенко на собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил во вторник в Минске.

"В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ, десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Также, по словам Лукашенко, прорабатывается вопрос об оснащении белорусской армии зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".

Президент Белоруссии заявил, что армия страны мобильна и осваивает новые методы отражения угроз.

"Сегодня современная белорусская армия мобильна, компактна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники. Военнослужащие совершенствуют свою боевую выучку, осваивая новые методы и способы отражения угроз, в том числе и во взаимодействии с другими силовыми ведомствами", - заявил Лукашенко.