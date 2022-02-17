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В НАТО ответили на угрозы Лукашенко разместить ядерное оружие в Белоруссии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрг заявил, комментируя вопрос о возможном размещении в Белоруссии ядерного оружия, что НАТО - оборонительный альянс и не представляет угрозы.

"НАТО - это не угроза, НАТО - это оборонительный альянс, и мы доказывали в течении более 70 лет, что мы здесь, чтобы защищать и охранять", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции в четверг на вопрос о угрозах президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить ядерное оружие в республике.

"Мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы иметь возможность защитить всех союзников в нынешних, более опасных и непредсказуемых обстоятельствах безопасности, включая те, которые вызваны инвестициями России в ядерное оружие", - добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть размещено в Белоруссии, и власти страны пойдут на этот шаг, но только в случае угроз со стороны Запада.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того, чтобы защитить свою территорию", - сказал Лукашенко в четверг.

Йенс Столтенберг НАТО Белоруссия Александр Лукашенко

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