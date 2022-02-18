Боррель призвал к прекращению эскалации насилия в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В связи с сообщениями об обострении военной обстановки на линии разграничения в Донбассе, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал прекратить эскалацию насилия.

"Европейский союз призывает к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и выражает признательность Украине за ее неизменную сдержанность", - говорится в заявлении Борреля, распространенном в Брюсселе в четверг вечером.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам заявил о единстве ЕС в "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Боррель также подтвердил полную поддержку Евросоюзом работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призыв ЕС к ее беспрепятственному доступу на всю территорию Украины в соответствии с мандатом.