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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Киргизия будет выдавать иностранцам визы на 10 лет за инвестиции в $230 тысяч

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии принял закон, по которому иностранцы, вложившие в экономику страны $230 тысяч, получат право на 10-летнюю визу.

"Законопроектом предлагается градация вложенных сумм, согласно которой при вложении на сумму не менее 10 млн сомов ($115 тысяч) иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, имеет право получить визу на пять лет и при вложении на сумму не менее 20 млн сомов ($230 тысяч) иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, имеет право получить визу на 10 лет", - сообщает сайт парламента.

Законопроект в парламент внесли депутаты Дастан Бекешев, Сеидбек Атамбаев, Жанар Акаев и Эльвира Сурабалдиева.

Киргизия
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