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МВД Украины сообщило о диверсиях на линиях связи Vodafone

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Диверсии были совершены ночью на линиях связи оператора Vodafone в Лисичанске Луганской области и городах Славянск и Краматорск Донецкой области, из-за чего на несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без мобильной связи одного из трех работающих там операторов, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников связь была восстановлена еще до утра", - написал Геращенко в телеграм-канале в пятницу.

При этом он подчеркнул, что следует и в дальнейшем быть готовыми к диверсиям на объектах связи. "Мы должны понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. И не только на сетях оператора Vodafone, а других операторов связи...", - написал советник министра.

Геращенко сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи.

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