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Украинская полиция продлила усиленный режим несения службы до 26 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Усиленный режим несения службы полицейскими на Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Об этом он заявил в понедельник "Интерфаксу".

По словам Клименко, "в настоящее время сложный период активной фазы гибридной войны против Украины". "И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул глава ведомства.

Украина

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